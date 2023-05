Une étude aux résultats alarmants: les enfants sont de plus en plus confrontés aux sites pornos, parfois dès... 10 ans à peine!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon une étude de l’Arcom (l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en France) dévoilée jeudi, les sites à destination des adultes concernent plus de 19 millions d’internautes chaque mois, soit 36% des internautes. Les visiteurs de ces sites y passent en moyenne 2h par mois.

Tout âge confondu (mineurs ou adultes), chaque mois en moyenne, les hommes sont 2,5 fois plus nombreux que les femmes (53% vs 20%) et ils passent sur les sites adultes trois fois plus de temps que les femmes (2h12 par mois vs 43 minutes).

Les hommes et les personnes âgées entre 35-49 ans sont les plus forts utilisateurs (en nombre et en temps passé). C’est la plateforme Pornhub qui attire – et de loin – le plus de monde. Chaque jour, ces sites qui proposent du contenu pornographique sont fréquentés par 10% des internautes, quel que soit l’âge.

Déjà à partir de 10 ans

Si elle dévoile des chiffres globaux, l’étude de l’Arcom est focalisée essentiellement sur les mineurs. Et ici, le constat fait peur...