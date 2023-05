Top départ en vue pour l’Aperol District au cœur de Bruxelles: 10 jours d’expériences exclusives et inédites

« Je suis très heureuse d'annoncer l'ouverture de l'Aperol District cet été, qui proposera des expériences uniques et inoubliables aux couleurs d'Aperol », glisse Francesca Arcangeli, directrice marketing de Campari Group Benelux. « Cet évènement inédit a pour épicentre la place Poelaert et ses alentours. »

Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre un été mémorable en musique ? Ne cherchez plus, l'Aperol District arrive à Bruxelles le 21 juin prochain pour 10 jours de folie ! Aperol Spritz invite les « aperolovers » à découvrir l'événement estival bruxellois qui évoque les plaisirs de l'été et de la musique.

L'Aperol District propose un cadre inédit, comprenant à la fois un open air le mercredi 21 juin sur la place Poelaert, l'une des places les plus emblématiques de la capitale, qui marque le point de départ de 10 jours de folie. Lors de cette expérience inoubliable, il sera possible de profiter des meilleurs sons de l’été en profitant du plus beau coucher de soleil de Bruxelles.