Alexander De Croo annonce le retour d’Olivier Vandecasteele en Belgique: «Il est en chemin, si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir»

«Au moment où je m’adresse à vous, le belge Olivier Vandecasteele est en chemin pour la Belgique. Si tout se déroule comme prévu, il sera parmi nous ce soir. Enfin libre. La nuit dernière, Olivier a été conduit jusqu’à Oman où il a été pris en charge par une équipe de militaires belges et de diplomates. Il y a passé ce matin un certain nombre d’examens médicaux en vue d’évaluer son état de santé et de permettre son retour dans les meilleures conditions possibles», a déclaré M. De Croo.

L’image partagée par le Premier ministre montre le travailleur humanitaire, qui était détenu en Iran depuis le 24 février 2022, debout et de profil, visiblement amaigri et le regard tourné vers l’extérieur.

La famille a été avertie dans la matinée de cette libération. Peu après midi, son avion a décollé en direction de Bruxelles. Son état de santé ne nécessite pas d'hospitalisation. Si sa famille souhaite qu'il rentre sur Tournai, plusieurs autres solutions existent dont celle de l'héberger à Bruxelles dans un premier temps à Bruxelles.

Au plus tard, il sera à Melsbroek à minuit ce soir. Selon nos informations, cela devrait être au plus tard à 21h40.

Il y a deux jours, une équipe de deux pilotes de la Défense a pris la route pour ramener le Tournaisien. Il est désormais entre les mains belges et ne devrait plus tarder à monter dans l’avion militaire qui va le ramener en Belgique. C’est ce matin que la famille d’Olivier Vandecasteele a appris la nouvelle. Des larmes de joie ont coulé sur les joues de Nathalie Vandescateele, la soeur d’Olivier qui n’a cessé de mobiliser les troupes depuis 455 jours.

Signaux favorables

Depuis quelques semaines, les signaux favorables se multipliaient. Les autorités belges et iraniennes ont eu de nombreux contacts et annoncé l’une et l’autre qu’elles mettaient en oeuvre un traité de transfèrement de personnes condamnées approuvé par la Chambre en juillet 2022.

Le sultanat d’Oman a joué dans cette affaire un rôle de médiation. Dans un tweet, le ministère des Affaires étrangères de ce pays de la péninsule arabique a mis en avant les efforts qu’il a fournis et qui ont pu mener à un accord entre la Belgique et l’Iran, évoquant des discussions qui ont eu lieu dans la capitale Muscat entre les deux parties.

Le traité de transfèrement devait permettre un échange entre M. Vandecasteele et Assadolah Assadi, un diplomate iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour un projet d’attentat terroriste contre un rassemblement de l’opposition iranienne. La déclaration du Premier ministre n’en dit mot. La communication des autorités omanaises confirme toutefois que des «individus» ont été emmenés à Muscat venant de Téhéran et de Bruxelles.

La famille et les proches du travailleur humanitaire belge n’ont pas ménagé leurs efforts pour réclamer sa libération et sensibiliser les autorités et la population à son sort et à ses conditions de détentions considérées jusqu’à ces dernières semaines comme inhumaines. Le Premier ministre leur a rendu hommage.

«Si nous n’avions pas travaillé, main dans la main, à sa libération, nous ne serions pas parvenus à ramener leur fils, leur frère, leur ami, là où il doit être : ici. A nos côtés», a-t-il dit.

Voici la déclaration complète du Premier Ministre :

Olivier a passé 455 jours en prison à Téhéran. Dans des conditions insoutenables. Innocent.

Ce retour d’Olivier Vandecasteele, en Belgique, est un soulagement. Un soulagement pour sa famille, ses amis, ses collègues. J’ai pu avertir sa famille, tôt ce matin de sa libération.

Je tiens ici personnellement, et je le fais aussi au nom de tous les membres du gouvernement, à saluer le courage et la force de ses proches. Avec qui nous avons œuvré chaque jour, ces derniers 455 jours, à un retour d’Olivier.

Je le dis très sincèrement et je pense à ses parents, ses soeurs, son meilleur ami Olivier Van Steirtegem. Si nous ne nous étions pas fait confiance. Si nous n’avions pas travaillé, main dans la main, à sa libération, nous ne serions pas parvenus à ramener leur fils, leur frère, leur ami, là où il doit être : ici. A nos côtés. Dans notre pays, dans son foyer, près des siens.

Je souhaite également remercier nos diplomates belges et nos services de sécurité et de la sûreté pour leur professionnalisme et tous les efforts qu’ils ont déployés pour rendre un retour possible. C’est grâce à vous qu’Olivier est libre aujourd’hui.

Le sort d’Olivier Vandecasteele occupe nos esprits depuis plus d’un an. Pour moi, le choix a toujours été clair : la vie d’Olivier a toujours primé. C’est une responsabilité que je prends sur moi. Et que j’assume.