D3A – Après avoir pris congé de Gosselies, Santinelli se relance à Braine

Braine vient d’annoncer le transfert de Luca Santinelli. Formé à Jumet, avec un passage en équipe première à Monceau, le désormais trentenaire a évolué à Gosselies pendant sept ans.

Lire aussi Un renfort à Monceau-Châtelet (qui a un nouvel entraîneur pour son équipe B en P4), une arrivée à Ransart, un départ de PAC Buzet et de nouveaux transferts à Solre : les dernières transactions en D3, P1 et P2 Hainaut

Contrairement au RGS, il restera donc en D3 : « Je suis très heureux et fier de rejoindre le RCS Brainois. Le projet et les ambitions du club m’ont convaincu et j’ai hâte de rendre la confiance du club sur le terrain ! »