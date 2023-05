Escroqueries, faux et usages de faux: le Montois François Ghoyère, ancien candidat aux communales, est finalement condamné

François Ghoyère répondait de plusieurs faux : fiches de salaires, capture d’écran bancaire… Il a même produit de faux certificats « prouvant » le décès de sa mère qui n’était pas morte…

Sans parler d’escroqueries concernant des travaux non réalisés ou bâclés et des factures non payées. Durant le procès, plusieurs de ses victimes avaient témoigné, notamment des proches qu’il avait escroqués. En tout, ils étaient une quinzaine de personnes à accuser l’homme.