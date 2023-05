Les hôpitaux publics bruxellois touchés par un mouvement de grève le mardi 30 mai

Les revendications

Le personnel des institutions hospitalières réclame «plus de respect, de moyens et de considération» de la part du pouvoir politique et des autorités administratives. Les syndicats CSC, SLFP et CGSP ont déposé un cahier de revendications auprès de la faîtière Iris et de son comité de négociation (comité C), dans lequel ils décrivent une accumulation des dégradations des conditions de travail au sein des hôpitaux. La faîtière Iris a proposé un protocole global mais le front commun le juge «insuffisant» et considère qu’il «remet en question les droits syndicaux».