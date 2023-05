«Tin & Tina»: que cachent les enfants bien flippants de l’inoubliable Denver, de «La casa de papel»?

Il s’est fait discret depuis la fin de « La casa de papel », elle a récemment hypnotisé tout le monde avec « La petite fille sous la neige » et son enquête casse-tête. Toujours sur Netflix, Jaime Lorente et Milena Smit font équipe dans « Tin & Tina », un film d’horreur espagnol qui risque de vous donner des sueurs froides.

D’après le court métrage éponyme et multi-primé en festivals, on y suit un couple qui, suite à une fausse couche traumatisante, décide d’adopter de curieux jumeaux. Un frère et une sœur qu’on penserait tout droit sortis du « Village des damnés », et dont l’obsession pour la religion intrigue autant qu’elle fait flipper. Alors qu’on leur donnerait le bon Dieu sans confession, Tin et Tina, deux orphelins de 7 ans placés dans un couvent avant de rejoindre leurs parents adoptifs, s’adonnent en réalité à des jeux pas très catholiques.