Un nouveau trio de coprésidents va mener la locale Ecolo Verviers aux élections

> Jean-Marie Beckers : ancien conseiller communal de Baelen et conseiller provincial, ayant déjà occupé la fonction par le passé ;

> Nezha Darraji : conseillère communale et ancienne coprésidente d’EcoloJ ;

> Jean-Sébastien Mahu : conseiller communal et ancien coprésident d’EcoloJ.

« Notre équipe s’est présentée à nos militants avec un projet clair, celui d’assurer la direction et l’animation de la locale pour une période de deux ans (jusqu’en 2025), période qui recouvre plusieurs élections dont les élections locales d’octobre 2024 qui seront, à nos yeux, d’une importance capitale pour l’avenir de Verviers.

Notre tâche sera d’animer, de motiver, d’encadrer, d’accompagner nos militants et de rassembler autour de nos valeurs les Verviétoises et les Vervietois qui, comme nous, sont porteurs d’une dynamique de transition écologique et solidaire pour Verviers », détaille la nouvelle équipe.