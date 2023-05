Fox, le nouveau foodmarket de la capitale vient d’ouvrir à Watermael-Boitsfort

L’ancien siège de l’assureur la Royale belge situé sur le boulevard du Souverain à Watermael-Boitsfort est en passe de devenir un pôle économique important avec un hôtel, une salle de sport, des bureaux, des espaces de co-working et un foodmarket. Le foodmarket boistfortois baptisé Fox mêle streetfood et bistronomie et est le nouveau concept de Thierry Goor et Pascal Van Hamme. Si aujourd’hui les deux hommes n’ont plus aucun lien avec le Wolf du centre de Bruxelles, ils avaient participé à son lancement en 2019. Les fondateurs du Wolf, les frères Paul et Michel Haelterman, tiennent d’ailleurs à préciser qu’il n’y pas de lien entre les deux foodmarket.

Le Fox est capable d’accueillir jusqu’à 1.500 clients par jour qui pourront découvrir les mets de douze comptoirs aux cuisines qui vous feront voyager. L’espace de 1.500 mètres carrés, avec 750 places assises dont 300 situées sur la terrasse suspendue sur l’eau, a été élaboré et décoré par l’architecte d’intérieur Lionel Jadot qui, comme à son habitude, mise sur du mobilier brut, l’artisanal et le durable. « On est dans une période difficile et il faut absolument que tous vos rêves les plus fous se réalisent. On veut que Bruxelles se réveille, on veut un foodmarket de malade », a lancé Thierry Goor à l’inauguration de Fox qui avait lieu jeudi soir.