Bonne nouvelle pour votre long week-end de Pentecôte: le soleil brillera avec des températures autour des 20 degrés

Les maxima se situeront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et à la mer et 19 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de nord-est. Quelques bourrasques avec des pointes de 60 km/ h ne sont toutefois pas à exclure au littoral.

Ce soir, les nuages disparaîtront. Cette nuit, le ciel sera serein avant l’arrivée de nuages d’altitude vers l’aube par le nord. Du brouillard pourra se former localement en Haute Belgique. Les minima oscilleront entre 3 et 6 degrés en Ardenne et entre 6 et 10 degrés ailleurs, sous un vent faible à souvent modéré de nord-est.