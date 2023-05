«Blood & Gold»: que vaut cet «Inglorious Basterds» allemand de Netflix?

Plus précisément, c’est l’histoire de Heinrich (Robert Maaser), un déserteur allemand, d’Elsa (Marie Hacke), une courageuse fermière, et d’une horde de nazis. De retour du front pour retrouver sa fille, Heinrich tombe aux mains d’un groupe de SS en maraude. Leur chef (Alexander Scheer) le laisse pendu à un arbre, mais Heinrich est sauvé in extremis par Elsa, qui le cache dans sa ferme. Les SS reprennent leur route à la recherche d’un trésor juif caché dans un village des environs. Mais les villageois excédés et bien décidés à garder le trésor, décident de leur résister. Heinrich et Elsa sont alors entraînés malgré eux dans cette chasse à l’or riche en action qui va se terminer dans un bain de sang à l’église du village.