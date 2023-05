Les actions syndicales se poursuivent au Delhaize de Mons: les syndicats invitent les clients à ne pas faire d’achats dans le magasin (vidéo)

Début mars, Delhaize annonçait sa décision de franchiser ses 128 magasins intégrés. « Cela signifie une cession à des indépendants, par laquelle les 9.200 travailleurs concernés seront transférés dans une commission paritaire pratiquant de moins bonnes conditions de travail et de rémunération », explique la CNE dans un communiqué.

« En effet, le droit des travailleurs de manifester leur mécontentement par des « piquets pacifiques » a été reconnu. Quoi qu’il en soit, les actions et la mobilisation se poursuivent ! Les travailleurs continueront à se mobiliser comme ils le font avec détermination depuis plus de deux mois et demi. Ils ne laisseront pas la direction de Delhaize mener impunément son opération de dumping social ! »