Doudou 2023: une nouvelle signalétique dans le centre-ville de Mons avec les personnages de la ducasse!

À la mer, les autorités ont installé des piquets sur les plages, avec un train ou un soleil par exemple, afin de permettre aux visiteurs de se retrouver plus facilement. À Mons, les grands événements auront désormais leurs piquets ou presque : la Ville a créé des bâches avec des personnes du Lumeçon pour trouver plus facilement les sorties.

« La sécurité est un aspect fondamental de la ducasse, c’est elle qui permet que chaque édition soit une réussite. Outre la présence des policiers qui est renforcée sur le terrain, d’autres mesures, plus discrètes, sont déployées. D’année en année, le dispositif global est amélioré afin que les Montois puissent faire la fête en toute quiétude. Cette nouvelle signalétique vient le compléter et ce, de façon très esthétique. Nous allons développer le même système pour l’un des autres grands événements qui draînent énormément de monde sur la Grand’Place, le marché de Noël », précise le bourgmestre Nicolas Martin.

Si toutefois une situation d’urgence nécessitait l’évacuation de la Grand’Place, la Ville de Mons pourrait communiquer vers les citoyens via le système BE-alert, via les écrans géants et via le système de sonorisation. Deux antennes GSM (une sur la Grand’Place et une autre sur le Marché-aux-Herbes) ont d’ailleurs été installées pour que les communications mobiles passent sans difficultés.