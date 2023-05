Affaire Sanda Dia: les avocats des prévenus estiment qu’il s’agit d’un «arrêt équitable et équilibré»

La cour d’appel d’Anvers a rendu un arrêt «équitable» et «équilibré». C’est ce qu’ont déclaré deux avocats des membres du cercle estudiantin Reuzegom après que la cour a prononcé des peines de travaux d’intérêt général à l’encontre de 18 prévenus pour la mort de Sanda Dia en 2018.

Me John Maes, avocat de deux prévenus, a qualifié l’arrêt «d’équilibré et bien motivé». Il salue le fait que les peines de travail n’hypothèquent pas le casier judiciaire des prévenus. «Les débats se sont déroulés dans la plus grande sérénité», a-t-il encore souligné.