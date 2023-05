Voici la première photo d’Olivier Vandecasteele depuis sa libération (photo)

«Quelle joie, quel soulagement»: l’émotion est vive à Tournai suite à la libération d’Olivier Vandecasteele (vidéos) Plus d’un an de tractations, mais cette fois, c’est la bonne. Ce vendredi soir, Olivier Vandecasteele sera de retour parmi sa famille. L’avion militaire qui le ramène a décollé il y a quelques minutes.

Avec sa soeur et sa maman. - D.R.

Par la rédaction

Paul-Olivier Delannois, le bourgmestre de Tournai, était ravi en apprenant la nouvelle, comme il nous le confirme : « C’est le bonheur absolu, à la fois pour lui mais également pour toute sa famille qui a souffert dans sa chair depuis des mois ! Franchement, c’est un grand jour pour Tournai et pour l’ensemble des Tournaisiens. J’avais dit que mon rêve était d’enlever la bâche qu’il y a sur le Beffroi avec Olivier Vandecasteele. Ce rêve sera bientôt d’actualité, même si, pour le moment, je laisse la famille profiter de ce grand moment de joie. On fera peut-être quelque chose dans les prochains jours mais ce sera, de toute manière, en accord avec la famille ».

de videos

« Cette fois ça y est, Olivier Vandecasteele est sur la route du retour chez nous », s’est réjoui l’échevin tournaisien Vincent Braeckelaere qui lancera cet après-midi les festivités de Tournai en Fête. Une fête qui ne sera que plus belle avec le retour d’Olivier parmi les siens.

« Enfin libéré après des mois d’incarcération, de souffrances, de privations en tous genres, d’humiliations, de manque de soins. Avec pour seules compagnes la solitude, l’angoisse et l’ignorance de l’avenir. J’espère qu’il se remettra vite et le mieux possible de cette ignoble et injuste épreuve qu’il a dû endurer. Je tiens aussi à féliciter toute sa famille qui n’a jamais baissé les bras et qui s’est battue avec force et pugnacité pour son retour. Ce soir Tournai en fête commence et avec ce retour elle n’en sera que plus belle. Courage Olivier, Tournai t’attend à bras ouverts ».

de videos

Ludivine Dedonder ne dort plus depuis plusieurs nuits pour préparer le retour de son concitoyen : « Quel soulagement pour Olivier et sa famille. Merci à tous les services impliqués et aux militaires qui ont contribué à son retour en Belgique. Bon retour auprès des tiens. Nous t’attendons avec impatience ».

La Première échevine tournaisenne, Coralie Ladavid, ne pouvait pas non plus cacher son soulagement : « Il est libre!!! Quelle joie, quel soulagement ! Je n’en reviens toujours pas. La mobilisation a payé. Merci à chacun et chacune pour cette mobilisation de tous les jours. Pensée très forte vers la famille qui a combattu pendant tous ces jours de détention. La fête Tournai le monde commence ce soir et nous pourrons y fêter cette libération ».

L’état de santé d’Olivier Vandecasteele ne nécessite pas d’hospitalisation, s’il le désire, le Tournaisien pourrait reprendre la route vers la cité des Cinq clochers dès ce vendredi soir.