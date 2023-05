Karel Geraerts avant le choc entre l’Antwerp et l’Union: «Teddy Teuma est très incertain pour le match»

C’était évidemment la toute première question posée à Karel Geraerts au moment de sa conférence de presse ce vendredi : dans quel état physique se trouve Teddy Teuma ? « Il est très incertain pour dimanche », indique le coach de l’Union. « Ce vendredi, il s’est entraîné individuellement et est venu un peu sur le terrain. On verra comment ses adducteurs réagissent samedi et dimanche. Le joueur et le staff médical prendront une décision. On attend de voir comment cela évolue. »

Ce serait évidemment un coup dur pour l’Union au moment d’une « finale » à l’Antwerp dimanche après-midi (13h30). Si l’Union est privée de son capitaine, Oussama El Azzouzi devrait être titulaire face au « Great Old » comme ce fut le cas à Genk le week-end dernier.