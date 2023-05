Obligation scolaire à trois ans: le Sénat a approuvé la proposition

Seuls le VB et le CD&V ont voté contre, tandis que les écologistes se sont abstenus.

«En abaissant l’âge à trois ans, on offre à l’enfant un accès précoce à des environnements éducatifs structurés et de qualité. Les études le démontrent: les enfants ont une plus grande facilité pour la lecture, l’écriture, la compréhension des mathématiques», a-t-il expliqué tandis que le président de son parti, Georges-Louis Bouchez, co-signataire du texte, vantait une «politique sociale» essentielle dans la lutte contre l’échec scolaire.