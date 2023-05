«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 13): le retour de Danny et Hélène Darroze ne fait pas l’unanimité

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Cette année encore, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du treizième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

C’est ce qui s’appelle un gros retournement de situation. Même si nous, on était déjà au courant de la supercherie (niark niark niark). Sarika, Hugo et Mathieu, eux, ne s’y attendaient absolument pas. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Danny a signé son grand come-back dans la compétition. Le retour d’un guerrier, après onze victoires sans appel dans « La brigade secrète », inlassablement sauvé par Hélène Darroze, sa nouvelle cheffe de brigade. De quoi laisser les autres candidats sans voix, eux qui croyaient être en demi-finale. Hé ben non, vous allez rester une semaine de plus ! Retour à la case départ et place aux quarts de finale.