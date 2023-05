La Tour des Chefs lance sa première édition au pied de la Tour Burbant à Ath

Un évènement exceptionnel et inédit mêlant gastronomie et culture dans l’un des plus prestigieux monument historique de la cité des Géants. Pour la première fois de son histoire, la Tour Burbant s’apprête à ouvrir ses portes au public à l’occasion d’une expérience gastronomique hors du commun. Au programme, un circuit gourmand orchestré par quelques chefs de la région et une visite rythmée en quatre temps : un apéro accompagné de tapas proposé par l’Esta Gin et le Tapisco, une entrée concoctée par L’O à la Bouche, un plat principal signé par le chef de l’Inattendu et un dessert proposé par Ariane de Ath’Table. Chaque plat sera accompagné d’un accord en vins sélectionné par Jean-Luc de chez VinAthitude et par Thierry Martin de chez Cru Wine. L’expérience sera organisée selon différents créneaux horaires par vagues de 25 personnes.

Des départs seront proposés toutes les 30 minutes entre 17h30 et 22h. Une place de stationnement sera réservée à tous les participants sur le parking de l’ITL. L’accueil à l’événement se fera derrière le cinéma (arrivée conseillée 30 min avant l’heure de départ choisie).