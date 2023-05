Les réactions politiques pleuvent après la libération d’Olivier Vandecasteele: «Un jour à ne jamais oublier»

«Après 455 jours de détention arbitraire, Olivier Vandecasteele est enfin libre et arrivera ce soir en Belgique après 15 mois de diplomatie intense et discrète. Sa libération est un immense soulagement pour nous, mais surtout pour sa famille et ses amis, qui ont fait preuve d’un immense courage», a ainsi tweeté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR).

«Quel soulagement pour Olivier et sa famille. Merci à tous les services impliqués et aux militaires qui ont contribué à son retour en Belgique. Bon retour auprès des tiens. Nous t’attendons avec impatience», a pour sa part réagi, sur le même réseau social, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).