Para-athlétisme | Le Liégeois Maxime Carabin améliore (déjà) son record d’Europe sur 400 mètres: «Je me dis qu’il y a encore du potentiel et que ça promet pour la suite»

Décidément très en forme, l’athlète liégeois avait déjà établi une performance de référence lors du ‘VS Internationale Wheelerwedstrijd’ d’Oordegem le 14 mai dernier. À cette occasion, Maxime Carabin (Ligue Handisport Francophone) avait détrôné l’Autrichien Thomas Geierspichler, détenteur du record européen depuis 2015 en classe T52, grâce à un chrono de 0 : 56.71.

Lors du dernier grand prix de la saison de para-athlétisme, il a amélioré ce temps de référence en franchissant la ligne en 0 : 56.27. « Je suis super content », réagissait Maxime dans un communiqué fourni par Paralympic Team Belgium. « Je me sentais super bien avant la course et, d’après mon coach, je fais l’un de mes meilleurs départs sur cette distance. J’ai un peu coincé au niveau de l’épaule dans le dernier virage, mais lorsque je vois le chrono, je me dis qu’il y a encore du potentiel et que ça promet pour la suite ».