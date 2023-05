Inclusion numérique: Etterbeek est la première commune à recevoir le label Connectoo

«Le digital est un outil et non une fin en soi», a déclaré le secrétaire d’Etat. «Aujourd’hui, simplifier l’accès aux services publics passe par des outils digitaux. Ses outils doivent rester un choix et non une contrainte. Mais en aucun cas, nous ne pouvons accepter que nos outils ne soient pas utilisés parce que les gens ne savent pas les utiliser.»