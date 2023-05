Zeno Debast prépare déjà la saison prochaine: «Les Playoffs sans Anderlecht, ça me rend fou»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au chômage technique depuis un mois, Zeno Debast (19 ans) n’en a pas pour autant perdu sa passion pour le ballon rond. Après avoir profité de ses deux semaines de vacances pour aller voir le Real et Barcelone jouer, il a repris les entraînements. Plus motivé que jamais, il court, fait de la gym et ne loupe pas une seule séance de kiné au centre de soins « O Pure » à Tubize, où il nous a donné rendez-vous pour un échange à bâtons rompus. Alors que le titre de champion de Belgique se jouera probablement ce week-end, l’une des rares éclaircies mauves de la saison – avec Verbruggen et Vertonghen- ne pense qu’à l’équipe nationale. Et à la nouvelle saison. Qu’il disputera théoriquement avec Anderlecht même si, d’ici à la fin août, beaucoup de choses sont susceptibles de bouger en coulisses.

Zeno Debast, votre fin de saison avait été perturbée par une côte fêlée. Un mois après avoir été remplacé prématurément contre Malines, comment vous sentez-vous physiquement ?

Tous mes petits bobos ont disparu. Seul le repos pouvait soigner ma côte froissée. J’ai eu le temps de récupérer et cela fait déjà deux semaines que j’ai repris le chemin de l’entraînement. Nous avons chacun reçu un programme du RSCA et nous devons tout mettre en place pour le respecter. Au programme, il y a notamment de la course, de la gym et des séances de kiné.