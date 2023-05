«Je suis désolée de vous décevoir une nouvelle fois»: Céline Dion annule ses concerts prévus jusqu’en avril 2024

Atteinte d’une pathologie neurologique rare contre laquelle elle «poursuit son traitement», ont-ils indiqué, celle qu’on retrouve actuellement à l’affiche de « Love Again » avait déjà annoncé en décembre qu’elle annulait ou reportait les concerts prévus en Europe entre février et juillet 2023.

« Je suis vraiment désolée de vous décevoir tous une fois de plus. Je travaille très dur pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles, même quand on est à 100 %. Ce n'est pas juste pour vous de reporter sans cesse les concerts, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je n'abandonne pas... et que j'ai hâte de vous revoir ! », écrit Céline Dion dans son communiqué.