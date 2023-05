Leticia Sere (Ecolo-Groen) démissionne du conseil communal de Schaerbeek: «Je souhaite me focaliser sur mes projets qui décollent bien»

Leticia Sere vit à Schaerbeek depuis plus de cinq ans. 14e sur la liste Ecolo-Groen, elle est élue conseillère communale en 2018 avec 770 voix. Un peu plus d’un an avant les prochaines élections, elle décide de céder sa place pour se consacrer davantage à ses projets personnels.

« J’ai la chance que ma carrière professionnelle décolle bien, avec de belles collaborations locales et internationales. Que ce soit les Drinks & draw de Grafik ou les Kidical Mass dans le milieu associatif. Je coordonne pas mal d’événements qui sont très intenses car ils réunissent chaque fois de plus en plus de monde. Je souhaite me focaliser sur ces projets qui me donnent l’énergie. C’est un choix positif pour des engagements concrets et de l’impact direct », explique Leticia Sere.