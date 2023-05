De faux démousseurs et toituriers circulent dans les rues du Borinage: la police lance un appel à la prudence

La police boraine détaille le mode opératoire de ces individus.

« Les auteurs choisissent leur victime, bien souvent une personne âgée. Ils se présentent à son domicile et l’informent que le toit de la maison est endommagé ou encore qu’il doit être démoussé », explique la zone. « Ensuite les scénarios varient. Soit ils réclament une somme d’argent indécente pour le travail soi-disant effectué. Et, si la personne n’a pas d’argent à la maison, ils l’accompagnent jusqu’à la banque. Ils peuvent se montrer très convaincants et charmants mais aussi menaçants… Soit ils trouvent le moyen d’entrer dans la maison et en profitent pour dérober de l’argent ou des objets de valeur. »