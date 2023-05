Le propriétaire du château Charles-Adrien de Mérode et le fondateur de la distillerie Maredsous, Adrien Desclée, se sont associés pour proposer un concept familial, original et centré sur les valeurs des deux institutions.

Charles-Adrien de Mérode & Adrien Desclée. - C.L.

Charles-Adrien de Mérode, avec ses frères et sœurs, a racheté le Château de Rixensart en 2018. Durant plusieurs années, il avait été laissé un peu à l’abandon. Depuis le rachat, le nouveau propriétaire souhaite redynamiser les lieux, en proposant une série d’événements. « On veut permettre aux gens de découvrir ce patrimoine du village et d’en profiter à travers des activités familiales », confie Charles-Adrien. « Et ces événements nous permettent aussi de maintenir le château et de l’entretenir ». Mais le nouveau propriétaire souhaite aussi et surtout conserver l’âme des lieux. « On ne veut pas en faire trop. On veut garder un juste équilibre entre les événements et l’esprit de famille », poursuit Charles-Adrien.