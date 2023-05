Le gouvernement wallon approuve les nouveaux contrats de gestion de la SWDE et de la SPGE

Concrètement, le nouveau contrat de gestion avec la SPGE, en charge de l’assainissement des eaux usées, prévoit notamment l’octroi d’un montant annuel de 15 millions d’euros en vue d’atteindre ses objectifs en matière d’épuration et de soutenir les communes dans l’achèvement et la rénovation des systèmes d’égouttage.

Il est également proposé de ne plus indexer la contribution de prélèvement pour les eaux potabilisables, afin de conserver la capacité d’investissements de la SWDE (plus de 100 millions d’euros par an).