Tennis | Simon Beaupain remporte le double d’un 15.000 dollars en Roumanie

Beaupain et Paz, 28 ans, formant la première tête de série de l’épreuve, ont battu en finale les Israéliens Lior Goldenberg et Yshai Oliel 6-4, 6-2 en 1 heure et 15 minutes de match.

Simon Beaupain, 24 ans, 520e en double à l’ATP (524e en simple), s’offre un 5e titre en double sur le circuit ITF et le 3e cette année après des succès à Poitiers en France (15.000 dollars) et Vila Real de Santo Antonio au Portugal (25.000 dollars).