La Haute école Ephec, présente à Bruxelles et Louvain-la-Neuve, divisée en quatre secteurs à la rentrée 2023-2024

La haute école Ephec s’organisera en quatre grands secteurs de formation à la rentrée de 2023-2024, indique l’institut d’enseignement supérieur vendredi. La haute école, qui ne se lira dorénavant plus comme un acronyme, se divisera en Ephec Business, Ephec Éducation, Ephec Santé et Ephec Tech. L’annonce intervient quelques semaines après l’information du transfert de trois des quatre départements de la Haute École Galilée (HEG) à l’Ephec.

Les formations de pédagogie, de soins infirmiers ainsi que de management de tourisme et assistanat de direction de la HEG seront dorénavant réparties dans chaque nouveau secteur de l’Ephec. Ces nouvelles formations s’ajouteront aux cours habituels de l’Ephec, axés sur le commerce, l’administration, la gestion ou l’informatique. «La diversification des formations permet de travailler les complémentarités et l’interdisciplinarité», justifie Emmanuelle Havrenne.

La haute école se déploiera sur six implantations à la rentrée 2023-2024, cinq à Bruxelles et une à Louvain-la-Neuve. Les départements de la HEG de la rue Royale, à Schaerbeek et de l’avenue d’Auderghem, à Etterbeek viennent s’ajouter aux implantations actuelles de l’Ephec à Woluwé Saint-Lambert, Auderghem, Schaerbeek et Louvain-la-Neuve.