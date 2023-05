Libération d’Olivier Vandecasteele: Assadollah Assadi sert de monnaie d’échange, la N-VA réagit, les autorités belges n’ont pas fait usage du traité de transfèrement avec l’Iran

Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire de 42 ans arrêté le 24 février 2022 à Téhéran et condamné à 40 ans de prison pour « espionnage », va rentrer en Belgique. « L’accord sur le transfèrement de condamnés entre l’Iran et la Belgique a été conclu et finalisé », a indiqué le porte-parole de la justice iranien, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l’AFP. de videos Belgique libère de son côté le diplomate iranien Assadollah Assadi Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé le retour d’Olivier Vandecasteele en Belgique. En échange, l’État renverra le diplomate Assadollah Assadi en Iran, selon la TV iranienne. « Assadollah Assadi, diplomate innocent de notre pays, qui a été détenu illégalement en Allemagne et en Belgique pendant plus de deux ans en violation du droit international, est maintenant sur le chemin du retour vers son pays », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, sur Twitter, remerciant Oman pour son rôle dans cette libération.

Lire aussi Qui est Assadollah Assadi, l’unique monnaie d’échange contre la libération d’Olivier Vandecasteele dont voulait l’Iran? Le recours au traité menaçait de laisser le Belge encore des mois en prison Le gouvernement belge a décidé de ne pas recourir au traité de transfèrement conclu avec l’Iran pour obtenir la libération d’Olivier Vandecasteele. La mise en œuvre du texte aurait eu pour conséquence de laisser le citoyen belge en prison pendant encore des mois. Or, selon les informations disponibles, celui-ci risquait une nouvelle condamnation plus lourde que la précédente, a-t-on indiqué vendredi de source gouvernementale, et ce alors que des ressortissants européens ont été exécutés récemment ou condamnés à mort en Iran.

Lire aussi «Quelle joie, quel soulagement»: l’émotion est vive à Tournai suite à la libération d’Olivier Vandecasteele (vidéos) Ce traité de transfèrement permettait un échange entre le diplomate iranien Assadolah Assadi, condamné en Belgique pour un projet d’attentat terroriste à 20 ans de prison. Mais son application prenait de 6 à 8 semaines, sans compter le recours en justice qu’aurait intenté l’opposition iranienne, cible du projet d’attentat, comme un arrêt de la Cour constitutionnelle du mois de mars l’y autorisait. En définitive, l’affaire aurait été réglée au mieux à la fin de l’année.

Après avoir consulté des constitutionnalistes, le gouvernement a préféré recourir à l’article 167 de la Constitution qui confie à l’exécutif la conduite des relations internationales pour sortir le diplomate de sa prison et le transférer à Oman où il sera remis aux autorités iraniennes. Le risque vital encouru par le travailleur humanitaire belge affaibli par une détention dans des conditions inhumaines et dégradantes devenait une «menace grave, imminente et continue» pour la sécurité nationale aux yeux des autorités belges. Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février 2022 et a passé 455 jours en prison. Il atterrira à l’aéroport militaire de Melsbroek en provenance du sultanat d’Oman entre 21h00 et 22h30. Une conférence de presse de la famille est attendue samedi à 10h30. Dans l’après-midi, le gouvernement devrait répondre aux questions des députés à la Chambre. Le bonheur absolu du mayeur de Tournai après la libération d’Olivier Vandecasteeele La libération du Tournaisien Olivier Vandecasteeele, incarcéré en Iran depuis plus d’un an, est un des plus beaux jours de la vie d’Paul-Olivier Delannois, la bourgmestre de Tournai. «C’est le bonheur absolu! Une journée fantastique. Je jouis du moment présent. J’en ai les larmes aux yeux. Je pense bien évidemment à Olivier mais aussi à toute sa famille qui a aussi souffert pendant ces trop nombreux jours. Je repense à cette fantastique mobilisation de soutien et surtout la manière de le faire. Et, comme le dit le dicton, après la nuit vient le jour. Mais ici, la nuit fut longue, très longue», nous confiait vers 15h00 le mayeur de la Cité des cinq clochers, la ville natale d’Olivier Vandecasteele. Malgré toutes les actions de soutien qui ont été menées par les communes de Wallonie picarde, «J’avais un sentiment d’impuissance», précise le bourgmestre de Tournai. Qu’en sera-t-il au lendemain de cette libération? «Il faut d’abord laisser le temps des retrouvailles. Quant à faire quelque chose au niveau de la Ville de Tournai, on verra. Cela se fera en accord avec la famille d’Olivier. Pour moi, le plus beau des moments serait si un jour Olivier vient retirer lui-même l’immense bâche de son portrait qui a été pendue le long du beffroi de Tournai, le symbole des libertés communales», conclut Paul-Olivier Delannois. La N-VA réagit à la libération L’opposition nationaliste flamande a accueilli l’annonce de la libération d’Olivier Vandecasteele avec des sentiments partagés vendredi. Si leur chef de groupe à la Chambre Peter De Roover s’est félicité que l’humanitaire ait été libéré, il redoute à présent que les autres Belges encore en Iran puissent vivre demain la même mésaventure. M. De Roover appelle en conséquence le gouvernement fédéral à suspendre sans délai le traité d’extradition signé avec la république islamique. S’il se dit heureux pour l’otage et son entourage, le député nationaliste estime cependant que l’heure n’est pas à l’euphorie vu les circonstances de la remise en liberté du Belge contre la libération d’un terroriste condamné. « La politique du chantage de Téhéran a pleinement réussi », affirme M. De Roover Pour le chef de groupe nationaliste, en libérant Assadi, le gouvernement n’a pas respecté les modalités qu’avait fixées la Cour constitutionnelle. Le Parlement n’a pas plus été impliqué, contrairement à ce que Groen (dans la majorité, ndlr) avait demandé, note-t-il encore. Pour l’élu N-VA, la Belgique paie en réalité le prix fort pour cette libération et cela ne peut plus arriver. En janvier dernier, l’ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA également) avait eu des mots durs pour Olivier Vandecasteele, lui reprochant de s’être rendu en Iran pour « des raisons privées » contre une série « d’avis négatifs de voyage très explicites ». « Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères en prend la responsabilité », avait alors fustigé l’ancien secrétaire d’État N-VA. Le gouvernement n’a pas fait usage du traité de transfèrement avec l’Iran Les autorités belges n’ont pas fait usage du traité de transfèrement avec l’Iran pour la libération d’Olivier Vandecasteele, a précisé le gouvernement belge vendredi après-midi. Ce traité avait été approuvé par la Chambre en juillet 2022 avant d’être suspendu par la Cour constitutionnelle. Il était finalement entré en vigueur en avril dernier, après le rejet des recours en annulation. Lire aussi Voici la première photo d’Olivier Vandecasteele depuis sa libération (photo) Le travailleur humanitaire, détenu en Iran depuis le 24 février 2022, a été libéré et est en route vers la Belgique, a annoncé dans la matinée le Premier ministre, Alexander De Croo.