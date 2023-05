Libération d’Olivier Vandecasteele: le fil de la journée marquant le retour du Belge chez lui

À sa sortie de l’appareil, Olivier Vandecasteele a été accueilli à même le tarmac par sa famille et ses proches, tous sourires. Ils ont scandé le nom d’Olivier et l’ont applaudi alors qu’il sortait, en bondissant vers les siens, de l’A400M qui l’avait transporté depuis le sultanat d’Oman. L’humanitaire, amaigri et ému, a ensuite étreint ses parents, ses sœurs et d’autres proches.

« Ce n’est pas un échange, c’est un accord »

« Ce n’est pas un échange, c’est un accord », a souligné la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib vendredi soir sur le plateau de la RTBF à propos de la libération de l’humanitaire Olivier Vandecasteele. « Un accord que nous avons pu obtenir grâce à l’implication du sultanat d’Oman, qui a joué les facilitateurs. Ça s’est accéléré après un dernier contact que j’ai eu le 15 mai et qui a permis de rouvrir la porte du dialogue avec un partenaire pas facile. »

La cheffe de la diplomatie belge a défendu l’option juridique de l’exécutif de passer par l’article 167 de la Constitution. « Le gouvernement a d’abord fait le choix de la transparence et a proposé au Parlement de voter ou pas le traité (de transfèrement). Mais les services de renseignement nous ont indiqué qu’il planait une menace grave, imminent et permanente sur la Belgique. Cela nous a permis d’activer cet article 167. Nos intérêts étaient clairement en danger en Iran et dans toute la région. En obtenant cet accord, nous avons pu diminuer la menace. »

« Il n’y avait pas de solution simple », a-t-elle ajouté sur RTL-TVi.

Pour le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, la Belgique n’a pas eu d’autre choix pour libérer Olivier Vandecasteele que de l’échanger avec Assadollah Assadi, condamné pour terrorisme. « Il n’y avait pas d’autre option pour notre pays. Nos services de renseignement et de sécurité l’ont dit très clairement », a-t-il déclaré à la VRT.

Sur VTM, le Premier ministre Alexander De Croo a défendu la même ligne : « la Cour constitutionnelle a ajouté un certain nombre de conditions au traité qui ont mis Olivier Vandecasteele en danger. Si nous avions utilisé cet instrument, cela aurait pris beaucoup de temps. (…) Cela aurait encore mis sa vie davantage en danger. »

« Je n’avais pas d’autre choix »

La Belgique n’avait pas d’autre choix pour libérer Olivier Vandecasteele que de l’échanger avec le terroriste iranien Assadollah Assadi.

« Il n’y avait pas d’autre option possible pour notre pays, nos services de renseignement et de sécurité l’ont dit très clairement », a déclaré le vice-premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne à Het Journaal (VRT 1) vendredi soir.

Selon le ministre, des rumeurs circulaient selon lesquelles Vandecasteele risquait la peine de mort. « Si nous n’avions pas agi rapidement, en ne menant pas cette opération, sa condamnation à mort aurait pu être signée », a-t-il déclaré. Récemment, un autre Britannique et un Suédois ont été exécutés en Iran ; un citoyen allemand a été condamné à mort. « Olivier Vandecasteele n’a pas eu ce temps », a déclaré M. Van Quickenborne.

Il a expliqué que pour procéder à l’échange, l’article 167 de la Constitution a été utilisé, plutôt que le fameux traité de transfert conclu entre la Belgique et l’Iran, précisément pour gagner du temps. Si ce traité et les conditions qui y ont été attachées par la Cour constitutionnelle avaient été utilisés pour son application, « l’affaire aurait pu traîner pendant des mois », a déclaré le ministre.

S’adressant à VTM News, le Premier ministre Alexander De Croo a exprimé le même point de vue. « La Cour constitutionnelle a assorti le traité d’un certain nombre de conditions qui allaient compromettre Vandecasteele. Si nous avions utilisé cet instrument, cela aurait pris beaucoup de temps. (…) Cela aurait mis sa vie encore plus en danger ».

M. Van Quickenborne a également cité l’échange que les États-Unis ont effectué avec la Russie en décembre de l’année dernière. Viktor Bout, condamné pour trafic d’armes, a été remis à la Russie en échange de la basketteuse Brittney Griner. « En tant que pays, vous avez le devoir absolu d’aider et de libérer tous les Belges innocents dans le monde. Nous n’avions pas d’autre choix ».

Un appel du Roi

Le Roi Philippe a téléphoné à Olivier Vandecasteele lors de son voyage de retour en Belgique. Le palais royal l’a annoncé via Twitter.

« Le roi a eu un entretien téléphonique avec Monsieur Olivier Vandecasteele lors de son voyage de retour en Belgique. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour le ramener à la maison », peut-on lire dans le tweet.

L’employé de Ngo Vandecasteele a été emprisonné en Iran pendant 455 jours. Vendredi matin, il a été transporté par avion de Téhéran à Oman, où il a été remis à une délégation belge. Il atterrira sur le sol belge vendredi soir.

Assadolah Assadi est arrivé à Téhéran

Le diplomate iranien Assadolah Assadi est arrivé en Iran, rapporte vendredi l’agence officielle iranienne Irna. L’avion qui le transportait a atterri dans la soirée à l’aéroport Imam Khomeiny de Téhéran.

Des images de médias iraniens le représentent entouré d’officiels, l’air fatigué mais souriant, la barbe grisonnante, portant un collier de fleurs et tenant dans une main un bouquet de fleurs.

L’homme, en poste à Vienne, a été arrêté le 1er juillet 2018 en Allemagne et remis ensuite à la Belgique. Son arrestation suivait l’interpellation près d’Anvers de trois autres personnes qui s’apprêtaient à commettre un attentat contre un rassemblement de l’opposition iranienne à Villejuif, près de Paris. M. Assadi était considéré comme l’organisateur de ce projet d’attaque terroriste et a été condamné en février 2021 à 20 ans de prison. Il n’avait pas fait appel de sa condamnation.

Vendredi soir, la police est venue le chercher dans sa cellule à la prison de Haren pour l’emmener à l’aéroport de Melsbroek et prendre un avion en direction de Mascate, capitale du sultanat d’Oman, où les autorités iraniennes avaient de leur côté envoyé le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele.

Le sultanat d’Oman, un discret intermédiaire diplomatique

Le ministère des Affaires étrangères du sultanat d’Oman a communiqué sur l’aide apportée par le pays dans les négociations entre la Belgique et l’Iran pour permettre les libérations d’Olivier Vandecasteele et d’Assadolah Assadi. Une démarche qui s’inscrit dans la tradition de ce pays particulier au sein du Golfe, comme le souligne Thierry Kellner.

Le sultanat d’Oman a confirmé que des discussions entre des représentants de la Belgique et de l’Iran ont eu lieu à Muscat, sa capitale. Le Premier ministre belge Alexander De Croo a ajouté qu’Olivier Vandecasteele avait été emmené jusqu’à Oman dans la nuit de jeudi à vendredi, pour y être pris en charge sur le plan médical, notamment, avant de repartir ce vendredi pour la Belgique.

Cette intervention d’Oman dans les négociations s’explique par son rôle « particulier » parmi les autres pays du Golfe, souligne Thierry Kellner. « Ce pays a décidé de jouer les intermédiaires dans le cadre de négociations importantes. Cela a déjà été le cas lors des discussions sur le nucléaire entre les États-Unis et l’Iran. Mais aussi lors du rétablissement des relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite », ajoute le chargé de cours à l’ULB.

Réputé proche tant de l’Iran que des États-Unis et fort d’une position géographique particulière, au bord du détroit d’Ormuz, entre les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite et le Yémen, Oman déploie ses efforts diplomatiques dans de nombreux dossiers. Selon Thierry Kellner, « le sultanat propose un environnement neutre, à l’abri des caméras », ce qui permet des négociations en toute discrétion. « C’est un travail positif », ajoute-t-il.

« La Belgique crée une forme de précédent avec l’Iran »

La « diplomatie des otages », stratégie mise en place par l’Iran afin de permettre la libération d’Iraniens dans d’autres pays, a une nouvelle fois été mise en œuvre dans le cadre de la libération d’Olivier Vandecasteele, note le docteur en relations internationales, maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et auteur de plusieurs livres sur l’Iran Thierry Kellner

Lire aussi Voici la première photo d’Olivier Vandecasteele depuis sa libération (photo)

Le professeur, spécialiste de la Chine et du Moyen-Orient, confie se « réjouir » de la libération d’Olivier Vandecasteele et salue « le travail que ses proches ont mené », mais il s’interroge : « Il est évidemment insupportable de voir des personnes innocentes en prison. Mais tout le problème réside dans les conditions de cette négociation. Olivier Vandecasteele est libéré, mais à quel prix ? L’Iran souhaitait avant tout obtenir la libération d’un Iranien, condamné pour la préparation d’un attentat terroriste déjoué à temps. La Belgique crée, de ce fait, une forme de précédent. Avec cette décision, on encourage l’Iran à mener des activités extérieures en toute impunité, et les Iraniens savent qu’ils peuvent être libérés après négociations ».

La Belgique n’est toutefois pas le premier État à négocier avec l’Iran pour libérer un ressortissant de son pays. « L’Iran a fait de la diplomatie des otages un instrument récurrent de sa stratégie », indique Thierry Kellner. « Cela a commencé dès la Révolution islamique de 1979, dès la mise en œuvre du nouveau régime. Depuis lors, une cinquantaine de personnes ont été arrêtées et servi de monnaie d’échange avec l’Iran ».

Selon le docteur en relations internationales, cette pratique est surtout utilisée à chaque fois que cet État du Moyen-Orient connaît des difficultés, que ce soit avec le programme nucléaire ou les manifestations autour du pouvoir actuel et des droits des femmes. « D’autres pays utilisent aussi cette stratégie sans le dire, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord… Mais l’Iran, c’est plus systématique », précise-t-il.

Face à cette stratégie, les autres États concernés se retrouvent face à un dilemme : « Dans le cas d’Olivier Vandecasteele, on a d’un côté un travailleur humanitaire, innocent. De l’autre, quelqu’un condamné pour la préparation d’un attentat. Il y a une asymétrie claire. La Belgique aurait pu essayer de trouver un autre moyen de pression, mais encore faut-il en avoir à disposition. Ce n’est pas évident pour les gouvernements qui ne veulent pas abandonner un ressortissant. Et c’est sur quoi l’Iran compte : c’est un moyen de pression qui fonctionne depuis de nombreuses années », conclut Thierry Kellner.

La N-VA réagit à la libération

L’opposition nationaliste flamande a accueilli l’annonce de la libération d’Olivier Vandecasteele avec des sentiments partagés vendredi. Si leur chef de groupe à la Chambre Peter De Roover s’est félicité que l’humanitaire ait été libéré, il redoute à présent que les autres Belges encore en Iran puissent vivre demain la même mésaventure.

M. De Roover appelle en conséquence le gouvernement fédéral à suspendre sans délai le traité d’extradition signé avec la république islamique.

S’il se dit heureux pour l’otage et son entourage, le député nationaliste estime cependant que l’heure n’est pas à l’euphorie vu les circonstances de la remise en liberté du Belge contre la libération d’un terroriste condamné. « La politique du chantage de Téhéran a pleinement réussi », affirme M. De Roover

Pour le chef de groupe nationaliste, en libérant Assadi, le gouvernement n’a pas respecté les modalités qu’avait fixées la Cour constitutionnelle. Le Parlement n’a pas plus été impliqué, contrairement à ce que Groen (dans la majorité, ndlr) avait demandé, note-t-il encore.

Pour l’élu N-VA, la Belgique paie en réalité le prix fort pour cette libération et cela ne peut plus arriver.

En janvier dernier, l’ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA également) avait eu des mots durs pour Olivier Vandecasteele, lui reprochant de s’être rendu en Iran pour « des raisons privées » contre une série « d’avis négatifs de voyage très explicites ».

« Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères en prend la responsabilité », avait alors fustigé l’ancien secrétaire d’État N-VA.

Le bonheur absolu du mayeur de Tournai après la libération d’Olivier Vandecasteeele

La libération du Tournaisien Olivier Vandecasteeele, incarcéré en Iran depuis plus d’un an, est un des plus beaux jours de la vie d’Paul-Olivier Delannois, la bourgmestre de Tournai.

« C’est le bonheur absolu ! Une journée fantastique. Je jouis du moment présent. J’en ai les larmes aux yeux. Je pense bien évidemment à Olivier mais aussi à toute sa famille qui a aussi souffert pendant ces trop nombreux jours. Je repense à cette fantastique mobilisation de soutien et surtout la manière de le faire. Et, comme le dit le dicton, après la nuit vient le jour. Mais ici, la nuit fut longue, très longue », nous confiait vers 15h00 le mayeur de la Cité des cinq clochers, la ville natale d’Olivier Vandecasteele.

Malgré toutes les actions de soutien qui ont été menées par les communes de Wallonie picarde, « J’avais un sentiment d’impuissance », précise le bourgmestre de Tournai. Qu’en sera-t-il au lendemain de cette libération ? « Il faut d’abord laisser le temps des retrouvailles. Quant à faire quelque chose au niveau de la Ville de Tournai, on verra. Cela se fera en accord avec la famille d’Olivier. Pour moi, le plus beau des moments serait si un jour Olivier vient retirer lui-même l’immense bâche de son portrait qui a été pendue le long du beffroi de Tournai, le symbole des libertés communales », conclut Paul-Olivier Delannois.

Le recours au traité menaçait de laisser le Belge encore des mois en prison

Le gouvernement belge a décidé de ne pas recourir au traité de transfèrement conclu avec l’Iran pour obtenir la libération d’Olivier Vandecasteele. La mise en œuvre du texte aurait eu pour conséquence de laisser le citoyen belge en prison pendant encore des mois. Or, selon les informations disponibles, celui-ci risquait une nouvelle condamnation plus lourde que la précédente, a-t-on indiqué vendredi de source gouvernementale, et ce alors que des ressortissants européens à la double nationalité ont été exécutés récemment ou condamnés à mort en Iran.

Ce traité de transfèrement a été approuvé par le parlement en juillet 2022 au terme d’un débat politique passionné. Il apparaissait aux yeux des autorités belges comme un moyen d’obtenir le rapatriement du travailleur humanitaire transparent et conforme à l’État de droit, semblable à des conventions qui lie la Belgique à 74 autres pays.

Lire aussi «Quelle joie, quel soulagement»: l’émotion est vive

Le traité a été vigoureusement dénoncé par une partie de l’opposition et de nombreux dignitaires occidentaux car l’Iran, objet de sanctions internationales et adepte de la diplomatie de l’otage, n’est pas un pays comme les autres. En juillet 2022, quand le sort du travailleur humanitaire belge, emprisonné depuis février, a été révélé, il est apparu que le texte permettrait un échange avec le diplomate iranien Assadolah Assadi, condamné en Belgique en 2021 pour un projet d’attentat terroriste à 20 ans de prison.

Les autorités belges ont toutefois privilégié longtemps la voie de ce traité. Ces derniers mois, plusieurs contacts ont eu lieu avec les autorités iraniennes et les deux parties ont annoncé en avril leur intention de le mettre en œuvre. Son application aurait cependant pris de 6 à 8 semaines, sans compter le recours en justice qu’aurait intenté l’opposition iranienne, cible du projet d’attentat, comme un arrêt de la Cour constitutionnelle du mois de mars l’y autorisait. En définitive, l’affaire aurait été réglée au mieux à la fin de l’année. « On ne pouvait plus attendre des mois », ont affirmé les officiels belges.

Après avoir consulté des constitutionnalistes, le gouvernement a préféré recourir à l’article 167 de la Constitution qui confie à l’exécutif la conduite des relations internationales pour sortir le diplomate de sa prison et le transférer à Oman où il sera remis aux autorités iraniennes. Le risque vital encouru par le travailleur humanitaire belge affaibli par une détention dans des conditions inhumaines et dégradantes devenait une « menace grave, imminente et continue » pour la sécurité nationale aux yeux des autorités belges qui ont fait leur la célèbre maxime : « mieux vaut cent coupables en liberté qu’un innocent en prison ».

Les craintes ne portaient pas uniquement sur OIivier Vandecasteele. Depuis l’arrestation de M. Assadi en juillet 2018 et sa remise à la Belgique, une menace pesait également sur les ressortissants belges en Iran, environ 200, essentiellement des binationaux, et le personnel diplomatique belge.

« C’est le début des misères pour notre pays », disait-on vendredi. « L’arrestation de notre compatriote est la conséquence directe du travail de la justice belge à propos du diplomate iranien ».

Olivier Vandecasteele a été arrêté le 24 février 2022, il a passé 455 jours en prison et a été condamné pour espionnage à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Cette date marque le début d’un travail diplomatique intense -« au forceps »- de la Belgique. L’ambassadeur d’Iran a été convoqué pas moins de 15 fois, ce qui est un record. Des entretiens ont eu lieu entre le Premier ministre, Alexander De Croo, et le président iranien Ibrahim Raïssi, la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a pris langue à sept reprises avec son homologue iranien, Hossein Amir-Abdollahian, dont deux fois de visu, à New York et Genève. Si Olivier Vandecasteele a pu recevoir neuf visites consulaires, c’est à chaque fois « à l’arraché » qu’elles ont été obtenues par l’ambassadeur belge à Téhéran.

Lire aussi Qui est Assadollah Assadi, l’unique monnaie d’échange contre la libération d’Olivier Vandecasteele dont voulait l’Iran?

Aucune somme d’argent n’a été payée, a-t-on assuré. La libération de l’humanitaire belge a été favorisée par la médiation d’Oman, sultanat de la péninsule arabique, habitué des bons offices dans la région en raison des bonnes relations qu’il entretient avec l’Iran et les pays occidentaux.

« Nous avions besoin de quelqu’un qui avait ses entrées en Iran », a-t-on souligné.

Le Roi s’était rendu dans ce pays fin janvier 2021 pour une mission consacrée à un projet belge de production d’hydrogène vert.