L’accueillante scolaire Divine N’Sunda va sortir du centre fermé de Holsbeek

L’accueillante parascolaire, originaire de République démocratique du Congo (RDC) était incarcérée depuis 110 jours au centre fermé de Holsbeek, en Brabant flamand. Après s’être vue refuser deux demandes de régularisation par l’Office des étrangers, elle avait été emmenée par la police et placée dans le centre fermé en janvier dernier, dans l’attente d’une potentielle expulsion. Vendredi, une décision du Conseil du contentieux des étrangers l’a finalement autorisée à sortir, considérant son enfermement comme illégal. «Le juge a motivé sa décision en faisant référence à son implication dans la communauté religieuse de son village ainsi que son travail d’accueillante», a déclaré son avocate.

Divine N’Sunda était arrivée en Belgique en 2012. Après un an passé à la Croix-Rouge, elle s’était installée dans la commune de Chastre (Brabant wallon) en 2017 et avait alors commencé à travailler à la Petite école de Gentinnes, en tant que bénévole. Durant son enfermement, elle a reçu un large soutien de la part des équipes pédagogiques de l’établissement scolaire, où elle était très appréciée, ainsi que de nombreux habitants et mandataires locaux.