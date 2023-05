Décès de Tina Turner: voici de quoi est morte la «Reine du rock’n’roll»

Ce mercredi soir, on a appris le décès de Tina Turner, à l’âge de 83 ans. Ces dernières années, la Queen of the Rock’n’roll avait dû faire face à un cancer de l’intestin ainsi qu’à un AVC. Son premier fils, Craig Raymond, s’est suicidé en 2018. Le 9 décembre 2022, Tina Turner perdait son autre fils, Ronnie, qui souffrait d’un cancer du côlon et d’une maladie cardiovasculaire.

Dès l’annonce de son décès, il était dit que la chanteuse était décédée des suites d’une longue maladie, sans davantage de précisions. Aujourd’hui, le Daily Mail explique que Tina Turner serait morte de « causes naturelles après avoir lutté contre un cancer de l’intestin, quatre décennies d’hypertensions artérielles et subi une greffe de rein. »