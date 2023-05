Les fêtes du Maitrank, sous le soleil, auront lieu ce week-end: voici le programme des festivités

Ce samedi dès 15h, les animations commenceront dans le centre d’Arlon, et notamment à la rue Paul Reuter, devenue, suite aux travaux de la place Léopold, le point névralgique des festivités. À 17 heures, c’est le premier moment fort avec l’inauguration de la fontaine sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Durant la soirée de samedi, il y aura différents concerts et animations aux quatre coins du chef-lieu. Il y aura notamment l’Open Air (accès via bracelet de 5 euros) place Hollenfeltz, des concerts (gratuits !) sur la Grand-Place ou encore le concert du groupe « 3 cafés gourmands » à la place des chasseurs ardennais (15 euros en prévente – 17 euros sur place).

Lire aussi Alexandre, d’Arlon, et ses colocataires sont furieux après avoir reçu une facture de 1.290 euros pour les taxes poubelles: «C’est aberrant de devoir payer ça!»

L’invité de marque est le soleil qu’on annonce présent tout au long de ce week-end de Pentecôte. Les services de secours et la police seront également présents pour que les fêtes du Maitrank restent… une fête. La police a d’ailleurs fait savoir que : « les autorités de police procéderont à la confiscation et la destruction immédiate de tout contenant non conforme (bouteilles en plastique ou en verre, cannettes, gourdes, thermos) en possession des participants. Les chiens ne sont pas admis dans le périmètre des festivités du Maitrank, excepté les chiens des services de police. » Un citoyen averti en vaut deux.