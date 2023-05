Conseils pour réussir vos 20 km de Bruxelles: point de côté pendant la course, que faire? (vidéo)

Certains tenteront de boucler le parcours le plus vite possible quand d’autres se satisferont de « simplement » le boucler. Quoi qu’il en soit, tous auront le même objectif : se surpasser.

La célèbre course des 20 kilomètres de Bruxelles approche à grand pas. Ce dimanche 28 mai, pour la 43e édition, plusieurs dizaines de milliers de coureurs et marcheurs défileront à travers la capitale.

C’est encore un mystère pour la science. Il s’agit d’une contraction des muscles derrière la cage thoracique, qui protège les organes vitaux. Beaucoup de personnes en souffrent mais il existe peu de solutions plausibles. Quelques pistes peuvent être explorées telles que l’alimentation trop tardive qui va venir créer un stress au niveau de l’estomac et une contraction au niveau de la cage thoracique. Autre possibilité : une hydratation trop tardive également qui va venir perturber la respiration. On parle aussi de problème vicéral donc on est plutôt sur de la médecine, de l’ostéopathie pour venir relacher tout ce qui est contracté derrière la cage thoracique. La première chose à faire quand cela vous arrive, c’est de vous arrêter et de souffler. On va essayer de venir étirer le côté en souffrance, en se penchant latéralement, trois à quatre répétitions. Sans ça, cela ne va jamais passer.