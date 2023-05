Nos experts dévoilent leur onze idéal avant le choc crucial pour le titre entre l’Antwerp et l’Union (vidéo)

La situation est simple : une victoire de l’Antwerp au Bosuil ce dimanche à 13h30 face aux Bruxellois et le titre sera dans la poche pour le Matricule 1.

En compagnie d’Emiliano Bonfigli (RTL Sports) et Jean-François Remy (chef de VOOSport), on fait le point sur les forces en présence, sur les caractéristiques des deux coaches (Geraerts et Van Bommel), sur le meilleur onze qui pourrait être aligné en prenant les joueurs des deux équipes, sur l’impact du public anversois à la maison (on a vu ce que cela a donné contre le Club de Bruges où l’Antwerp mené 0-2 a finalement émergé 3-2 à la toute dernière seconde)…