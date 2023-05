Tank, un malinois de 7 ans, abattu par la police lors d’une perquisition à Neder-over-Heembeek: son maître va déposer plainte au Comité P

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour l’homme visé par cette perquisition, rien ne justifie qu’on ait abattu son chien qui se tenait tranquille selon ses dires. Du côté des autorités, on assure que Tank s’est jeté sur un policier pour le mordre et qu’un intervenant a riposté avec son arme. L’avocate qui intervient désormais pour le suspect, Me Ofélia Avagian, va déposer une plainte au Comité P.

Les faits remontent au 17 mai dernier et ont été brièvement répercutés dans les colonnes de nos confrères du Het Nieuwsblad. Vers 20h, les forces de l’ordre défoncent la porte du suspect, rue de Ransbeek à Neder-over-Heembeek, et pénètrent les lieux.