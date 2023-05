Vingt mois de prison avec sursis pour un empoisonnement de son ex-compagne et de son nouveau compagnon avec du vin

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce vendredi une peine de prison de 20 mois assortie d’un sursis de 3 ans envers un prévenu qui a administré à deux personnes des substances pouvant altérer l’état de santé ou donner la mort.

Le prévenu venait de se séparer. En détresse, il a mélangé du zolpidem et du lormétazépam dans un verre de vin. Il affirme en avoir bu puis avoir retourné le cubitainer d’où provenait le vin pour y reverser le reste du verre, avant de s’évanouir. Son ex-compagne et le nouveau compagnon de celle-ci ont consommé le reste du cubitainer. Leur état a nécessité une hospitalisation et un lavage d’estomac.