Tintigny est la première commune wallonne à obtenir son label Connectoo pour lutter contre la fracture digitale

Dans un monde qui se numérise sans cesse, la fracture digitale et les inégalités d’usage et d’accès aux technologies de l’information et de la communication sont bien réelles. Selon le dernier Baromètre de l’Inclusion numérique, réalisé à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, 46 % de la population sont en situation de vulnérabilité numérique : 7 % n’utilisent pas internet et 39 % ont de faibles compétences numériques. La position des personnes les plus vulnérables dans une société de plus en plus numérisée est préoccupante et appelle des solutions concrètes.

À l’heure où la Belgique entend accélérer et simplifier la digitalisation de ses administrations, Mathieu Michel, le secrétaire d’Etat à la Digitalisation veut accorder une attention particulière à celles et ceux qui sont en difficulté par rapport au numérique. Avec le projet Connectoo et les aidants numériques, Mathieu Michel met en place une logique de soutien simple et accessible.