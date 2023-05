Augmentation du prix des toilettes dans les gares: dans la nouvelle gare de Mons, ça sera un 1€!

« Et à ce prix-là, on n’a même pas de papier pour s’essuyer les mains ! », peste un utilisateur croisé ce mercredi. « L’inflation, même dans les toilettes ! », s’exclame une autre. « 1 € pour faire pipi, c’est cher quand même ! », enchaîne une troisième.

Pour les personnes souffrant de maladies chroniques et pour les femmes enceintes, le WC est à 1 € aussi mais les accès suivants sont gratuits (sur une même journée). L’accès au coin bébé (pour le langer, l’allaiter…) est aussi à 1 €. Seuls les enfants de moins de 6 ans ne paient pas les toilettes en gare de Namur et c’est gratuit aussi pour les policiers, les pompiers, les militaires et les agents du TEC, pour autant qu’ils portent l’uniforme.

Les nouvelles toilettes de la gare de Namur sont à 1 €. - DR

En semaine à Namur, serrez les fesses avant 6 heures 30 et après 20 heures 30 car les WC sont alors… fermés.

À ce prix-là, on a pu le vérifier à Namur, on a droit à des WC très propres et aux sourires des deux préposés, très pros aussi. Mais pas de chance pour eux, le Bancontact ne marche toujours pas et il y a du retard dans la livraison du papier essuie-main…

Après cette hausse spectaculaire des prix, doit-on s‘attendre à des WC payants… dans les trains ? « Non, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour », répond Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Elle nous précise que sur un total de 550 arrêts, 140 gares sont équipées de toilettes. « Les tarifs varient : de 0 € (Tirlemont) à 0,70 €».

On apprend par ailleurs que 56 gares, où une rénovation des WC s’impose, seront équipées de modules autonomes. L’accès se fera par pièce ou par carte bancaire, il n’y aura pas de personnel, ce sera autonettoyant et accessible à toute heure. Le tarif n’a cependant pas encore été fixé.