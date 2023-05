Le directeur de Central La Louvière reçoit des messages d’insultes anti LGBTQIA+ : « Le fascisme reprend hélas du poil de la bête»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’occasion du lancement de la Saison 7 de Central, Vincent Thirion confirme la poursuite du volet « Queer » dans la programmation. « La communauté LGTBQIA + et tout ce qu’on veut en plus, est ici chez elle » martèle le directeur de Central. « Plus que d’orientation sexuelle, c’est de respect de l’autre, dans sa singularité, dont nous parlons ».

La Saison nouvelle s’articule autour du thème « un monde en révolution » et ce n’est pas par hasard. « La société change énormément. Nous nous devons de suivre cette évolution en continuant de défendre les enjeux démocratiques. Un défi, d’autant que des obstacles inédits s’opposent à ce combat ».

Une drag queen tombe amoureuse du pape: ce futur spectacle va-t-il encore valoir une volée de messages d’insultes à Vincent Thirion? - Central

Blasphématoire !

Vincent Thirion évoque alors des messages de protestation envoyés à Central ainsi qu’à son encontre.