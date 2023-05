Autoworld célèbre les 70 ans de la Corvette

En janvier 1953, les visiteurs de l’exposition General Motors Motorama, qui se tient dans un palace de New York, découvrent avec délectation un concept-car aux antipodes de ce que proposent les constructeurs américains. C’est une voiture toute menue, stricte deux places, aux formes glamour, et elle est particulièrement légère grâce à sa carrosserie en fibre de verre. L’enthousiasme du public est tel que les dirigeants de Chevrolet décident de lancer la production, et dès la fin de l’année, la voiture est en concessions. Ainsi est née la Corvette, toute première voiture de sport américaine, dans une catégorie jusque-là uniquement occupée par les marques européennes.

16 Corvette

Pour rendre hommage aux 70 ans de cette icône, Autoworld organise donc du 3 juin au 27 août l’expo intitulée « A Legend Turns 70 ». Pour l’occasion, le musée a rassemblé 16 Corvette représentatives des 8 générations successives, dont certaines sont extrêmement rares. On citera par exemple une C2 Stingray Split Window. Parce que cette version à lunette arrière scindée n’a été produite qu’au tout début de la seconde génération, c’est aujourd’hui l’une des Corvette les plus recherchées des collectionneurs. On pourra aussi voir une « C3 Duntov », projet réalisé par l’ingénieur Duntov (le père de la Corvette) après sa retraite, et produite à 800 exemplaires seulement. Bref, une expo très intéressante pour les amateurs de sportives en général, et d’américaines en particulier.