Mazda a breveté un système hybride à moteur rotatif

On ne peut vraiment qu’adorer Mazda pour sa façon de ne rien faire comme les autres. Après avoir lancé un tout nouveau 6 cylindres diesel complètement à contre-courant, et après avoir équipé son crossover électrique MX-30 d’un moteur Wankel en guise de prolongateur d’autonomie, c’est une nouvelle fois ce moteur singulier qui pourrait créer la sensation. Il est en effet la figure centrale d’un système hybride qui vient d’être breveté.

3 moteurs

Ce système est spécial à bien des égards. Le moteur Wankel associé à un moteur électrique de 36 ch dans son prolongement pour entrainer les roues arrière, c’est assez classique. Le fait qu’on trouve deux autres moteurs électriques de 23 ch directement montés dans les roues avant, c’est plus rare, et c’est plutôt une caractéristique d’hypercar électrique à la Rimac. Autre particularité, Mazda utilise non pas une, mais 4 petites batteries réparties idéalement dans la structure. Ces modestes batteries de 48V travaillent de façon indépendante en conditions normales, mais peuvent se synchroniser en cas de forte charge, et passer en 96V. Avantage ? Se passer de câblage à haute tension pour favoriser le poids.