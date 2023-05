Stellantis investit dans des « batteries propres »

L’une des principales sources de doutes quant au bienfondé environnemental de la voiture électrique, c’est la nature de ses batteries. Plus précisément, les matériaux nécessaires à leur fabrication, et l’origine parfois peu reluisante de ces matériaux. L’entreprise dans laquelle Stellantis a décidé d’investir se nomme Lyten, et ce qu’elle propose est en effet très intéressant pour un grand groupe automobile visant une place de leader sur le marché de la voiture électrique.

Empreinte carbone

Lyten a en effet conçu une batterie Lithium-souffre, qui n’utilise ni cobalt, ni manganèse, ni nickel. Rien que cela réduirait l’empreinte carbone des batteries de quelque 60% par rapport à celle de batteries lithium-ion classique. Par ailleurs, Lyten affirme pouvoir se contenter du Lithium présent en Amérique et en Europe, ce qui est évidemment bon pour l’indépendance vis-à-vis d’autres régions du monde. Sans trop rentrer dans les détails techniques, Stellantis se dit aussi très intéressé par la technologie de Lyten, dont les composants sont chimiquement et électriquement plus actifs que ceux utilisés aujourd’hui par l’industrie automobile. Enfin, il y aurait aussi un avantage considérable en termes de poids, autre défaut majeur des voitures électriques. Malheureusement, si Lyten commencera à commercialiser ses batteries avant la fin de l’année dans certaines applications, on ignore quand elles pourraient se retrouver dans les voitures des marques de Stellantis.