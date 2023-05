Portes ouvertes à la Maison des Jeunes de Marche ce samedi

Elle a bien changé l’ancienne gare de Marche-en-Famenne depuis que la Maison de Jeunes s’y est installée en 2000. Ses guichets ont laissé place à une salle de concert et des studios, les murs se sont transformés en fresques street-art, et une partie des anciens quais, en véritable jardin potager.

Au programme : des démos (percussions, guitare, chant, piano, rap), une expo de l’atelier dessin, un défilé couture, des grimages et des concerts (ateliers Interaction Rock à 20h, puis Mambassa BB à 22h). Mais aussi du spectacle, dont la pièce « No Man’s Land » créée par la troupe du projet théâtre « les Kanzenmoins » à 19h et la pièce « Un Truc de Fou » jouée par les jeunes de l’atelier théâtre du mercredi à 21h.

D’autres activités sont encore prévues cet été, dont trois buffets préparés à partir des produits cultivés par les jeunes dans leurs bacs potagers. « On a planté ça il y a 15 jours dans le cadre du projet « Consopropre », explique Yorick Gailly, coordinateur de la MJ. « Le but de ce projet est de mettre en place des choses pour réduire notre consommation de déchets, surtout plastiques, et d’éduquer les jeunes à une consommation plus saine et plus locale. »