Bâillonnés avec du scotch, abandonnés dans les bois… Des parents de Bouillon aux méthodes éducatives très particulières

Des accusations prises très aux sérieux. Un placement en urgence est ordonné via le SAJ tandis que les deux parents font l’objet d’une citation pour coups et blessures devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau.

Les faits dénoncés par leurs fils, les deux prévenus les reconnaissent en partie. Mais ils n’y voient aucune intention malveillante. « C’était surtout crier fort, mettre au coin, faire copier des lignes. Il m’arrivait aussi de leur donner une petite claque. On les a emmenés à la police, on leur a dit qu’on allait les laisser dans les bois. Mais c’était seulement pour leur faire peur », explique le père de 45 ans. Les parents ne contestent pas non plus voir attaché leurs gamins avec du scotch. Tantôt parce qu’ils s’accrochaient aux gens qui venaient chez eux, tantôt parce qu’ils avaient cassé la Playstation. « Je leur ai fait une démonstration de ce qui pouvait leur arriver s’ils allaient vers des inconnus ». Ils leur auraient été également plaqués du scotch sur la bouche, notamment parque ce qu’ils parlaient trop fort. « C’était pour jouer. Ce n’était pas fait méchamment », assure le père