Un voleur multirécidiviste placé sous mandat d’arrêt, il a notamment volé à Rochefort et Jemelle

Il s’est avéré que l’homme né en 1991, sans domicile connu en Belgique, serait impliqué dans une quinzaine de faits similaires perpétrés entre avril 2022 et mars 2023. Ses vols de vélos et autres agissements illicites dans des commerces auraient été constatés dans les entités d’Ottignies/Louvain-la-Neuve, Rixensart et Wavre.