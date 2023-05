La SNCB continue de proposer des zones de silence dans les trains: «Elles sont maintenues jusqu’à la décision finale»

La mesure se prolongera jusqu’à la décision sur leur introduction définitive ou non, a indiqué la SNCB vendredi.

La phase test a démarré fin janvier dans les trains reliant Eupen à Ostende et Bruxelles à Luxembourg. Les voyageurs peuvent choisir entre prendre place dans une voiture classique ou s’installer dans un wagon où le silence est de mise. Afin de garantir le calme et la tranquillité dans ces zones, la SNCB demande de parler le plus bas possible, de mettre le téléphone portable en mode silencieux et de diminuer le volume des écouteurs.