Gare au choc thermique en cas de baignade à la Côte ce week-end: «Sa température est inférieure à 15 degrés»

Il est conseillé à celles et ceux qui souhaitent faire trempette de ne pas se baigner trop longtemps et de se réchauffer rapidement ensuite. « Nous tenons à souligner une fois de plus qu’il est important de nager dans les zones surveillées. À La Panne, Middelkerke, Bredene et Zeebrugge, il n’y a pas de sauveteurs de plage ce week-end. Dans toutes les autres communes côtières, au moins un poste de sauvetage est occupé (soit six communes sur 10, NDLR). »